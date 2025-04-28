Ставропольские предприятия увеличили выпуск БПЛА до 5 тысяч единиц в месяц

Предприятия Ставропольского края увеличили объемы производства беспилотных летательных аппаратов до 5 тыс. единиц в месяц. В ассортимент входят устройства различного назначения: для аграрного сектора, мониторинга дорожной обстановки и поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Региональные изготовители достигли значительной степени локализации производства, что соответствует задаче укрепления технологического суверенитета страны, поставленной Президентом РФ. Важным преимуществом является обязательное тестирование всех моделей БПЛА в реальных рабочих условиях. По результатам испытаний получены положительные отзывы»,— следует из сообщения.

Правительство региона поручило краевому Министерству промышленности расширить сотрудничество муниципалитетов с производителями беспилотников. Потенциальным заказчикам рекомендовано обращаться в Минпром края для установления деловых контактов с изготовителями этой продукции.

Николай Аксенов