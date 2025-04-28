Иван Демидов набрал первые в карьере очки в play-off НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился двумя результативными передачами в четвертом матче первого раунда play-off Национальной хоккейной лиги против «Вашингтон Кэпиталс». Победу одержал «Вашингтон» со счетом 5:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

В составе «Вашингтона» отметились Дилан Строум, Эндрю Манджанапе и Том Уилсон. Брендон Духайм сделал дубль. Авторами заброшенных шайб «Монреаля» стали Юрай Слафковски и Коул Кофилд.

19-летний Демидов впервые участвует в розыгрыше Кубка Стэнли. В апреле он заключил контракт новичка с «Монреалем». Ранее форвард играл за петербургский СКА в Континентальной хоккейной лиге.

«Вашингтон» лидирует в серии до четырех побед со счетом 3:1. Следующий матч противостояния пройдет в ночь на 30 апреля на стадионе Capital One Arena.

Таисия Орлова