Челябинцам предложили выбрать концепцию ледового городка

Жители Челябинска могут выбрать концепцию ледового городка, который построят на площади Революции к Новому году. Для голосования предложили семь вариантов, оно продлится до 11 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Ледовый городок в декабре 2025 года могут создать по мотивам книг «Аленький цветочек», «Золотой ключик, или приключения Буратино», «Волшебник Изумрудного города», «Сказка о царе Салтане». Также на выбор представлены темы: «Страна великанов», «Арктическая экспедиция» и «Челябинск, с юбилеем! 290-летие города Челябинска». Проголосовать за понравившуюся концепцию могут жители старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг или через виджеты на официальных сайтах органов власти.