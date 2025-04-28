Пелагея выступит в Кургане на празднике 1 мая

В Кургане 1 мая певица Пелагея выступит на праздничном концерте, посвященном присвоению почетного звания «Город трудовой доблести». Мероприятие пройдет на Троицкой площади, сообщает пресс-служба правительства региона.

Концерт с участием лучших артистов города начнется в 19:30. Хедлайнером вечера станет заслуженная артистка РФ Пелагея и ее одноименная группа. Завершится праздник в 21:30 праздничным фейерверком. Почетными зрителями концерта станут ветераны труда и труженикам тыла.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», звание Города трудовой доблести Кургану присвоил президент РФ Владимир Путин указом от 15 января 2025 года «за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, за обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на предприятиях города и проявленную самоотверженность».