Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах на цемзаводе

Сегодня в карьере цемзавода «Пролетарий» в Новороссийске на Сухумском шоссе будут проводиться взрывные работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Николай Хижняк

Фото: Николай Хижняк

По информации АО «Новоросцемент», взрывные работы запланированы в период с 12:00 до 17:00. Жителей просят сохранять спокойствие.

Также сегодня, 28 апреля, в акватории морского порта Новороссийска пройдут военные учения. В период с 11:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00 из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы.

Алена Воробьева

Новости компаний Все