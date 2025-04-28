Жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах на цемзаводе

Сегодня в карьере цемзавода «Пролетарий» в Новороссийске на Сухумском шоссе будут проводиться взрывные работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Хижняк Фото: Николай Хижняк

По информации АО «Новоросцемент», взрывные работы запланированы в период с 12:00 до 17:00. Жителей просят сохранять спокойствие.

Также сегодня, 28 апреля, в акватории морского порта Новороссийска пройдут военные учения. В период с 11:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00 из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы.

Алена Воробьева