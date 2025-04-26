В Новороссийске с 26 по 28 апреля пройдут учения со стрельбами

Новороссийская военно-морская база проведет учения в акватории морского порта Новороссийска в конце апреля, сообщила пресс-служба администрации города. Они запланированы на 26, 27 и 28 апреля 2025 года дважды в день: с 11:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00.

В ходе учений военнослужащие отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Тренировка предусматривает выполнение практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Лия Пацан