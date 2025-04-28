Пермский аэропорт закрыт из-за сильного снегопада

Аэропорт «Пермь» сообщил о временном закрытии по метеоусловиям. «В районе воздушной гавани ограниченная видимость из-за снегопада. Об отмене ограничений сообщим дополнительно», - написали в телеграмм-канале пермского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Сегодня утром в Перми начался сильный снегопад. Как сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края», ожидаемое количество осадков по разным районам города и по разным моделям составляет от 20-25 мм на северо-западе до 35 мм и более на юго-востоке, по краю до 45-50 мм в Горнозаводском районе, порывы ветра завтра утром на юго-востоке края до 20 м/с, в Перми ночью до 18 м/с.