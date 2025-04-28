На Северном Кавказе создадут энергосбытовую компанию

Правительство России рассматривает создание специализированной энергосбытовой компании на Северном Кавказе, которая возьмет функции гарантирующего поставщика уже в 2025 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Передача функций гарантирующего поставщика может произойти уже в этом году, чтобы новая структура начала функционировать с 2026 года. Минэнерго совместно с Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службой и компанией «Россети» должны представить предложения в правительство до 2 июня.

В настоящее время в шести из семи регионов СКФО гарантирующим поставщиком выступает компания «Россети Северный Кавказ». Она совмещает деятельность по транспортировке и реализации электроэнергии в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне (в лице «Чеченэнерго»).

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что передача функций гарантирующего поставщика может существенно повлиять на финансовое положение «Россетей».

«Принципиально поддерживаем исключение территориальных сетевых организаций из состава лиц для передачи функций гарантирующего поставщика. Ранее компания также выходила с инициативами по данному вопросу, в том числе по созданию отдельной специализированной сбытовой организации»,— рассказали в пресс-службе «Россетей».

Николай Аксенов