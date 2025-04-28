В Кузбассе киллера осудили на второй пожизненный срок

В Кузбассе суд признал Александра Ситникова виновным в совершении заказного убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил к пожизненному лишения свободы в колонии особого режима, сообщает региональное СУ СКР. Для него это пожизненное заключение стало вторым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 26 октября 2001 года фигурант дела приехал к дому на ул. Франкфурта в Новокузнецке. На месте он получил от заказчика два пистолета, после чего дождался жертву. Когда потерпевший подошел к своей машине, злоумышленник выстрел в него 12 раз. От полученных ранений мужчина скончался на месте. За это убийство, установили правоохранители, киллер получил 150 тыс. руб.

В отношении заказчика убийства уголовное дело выделено в отдельное производство, уточнили в ведомстве. В 2021 году Александр Ситников был задержан за убийство бывшей возлюбленной, ее маленького сына и покушение на убийство ее матери.

Александра Стрелкова