Аэропорт Пулково возобновил работу

В санкт-петербургском аэропорту Пулково с 9:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились в 7:25 мск для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.

Во время действия ограничений 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково, ушли на запасные аэродромы.

Сегодня утром, 28 апреля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о двух беспилотниках, сбитых над территорией региона. Пострадавших и разрушений нет.