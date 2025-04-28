Над Ленинградской областью силы ПВО сбили два беспилотника

Два беспилотника уничтожены над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Александр Дрозденко.

Он уточнил, что силы ПВО сбили беспилотники над Киришским и Волховским районами. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Информацию о сбитых дронах подтвердило Минобороны.

Сегодня, 28 апреля, утром санкт-петербургский аэропорт Пулково приостановил прием и отправку рейсов. Ограничения ввели с 7:25 мск для обеспечения безопасности полетов.