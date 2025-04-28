В Уфе без воды остались 20 жилых домов, поликлиника, вуз, школа и детсад

В Советском районе Уфы произошло аварийное отключение горячего водоснабжения, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города. Без горячей воды остались 20 жилых домов по улицам Менделеева и Степана Злобина, а также детсад №277, спортивная школа на Менделеева, поликлиника № 2 и Уфимский университет науки и технологии.

Ремонтные работы проводят сотрудники МУП «Уфимские инженерные сети». Причина аварии, как и время завершения работ, не указываются.

Венера Хисамова