«Движение к миру есть»

На этой неделе исполняется 100 дней президентства Дональда Трампа. 27 апреля глава Белого дома провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленскими и не исключил введения дополнительных санкций против Москвы. В Кремле между тем подтвердили, что консультации по мирному урегулированию вокруг Украины продолжаются. Однако переговоры должны вестись только в дискретном формате. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что достижений пока немного, но повод для оптимизма все-таки есть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели недолгую встречу, сидя на стульях на фоне величественных интерьеров собора Святого Петра в Ватикане. Общались они лицом к лицу без переводчиков 15 минут. Достаточно необычный случай в мировой дипломатии. Президент Украины назвал разговор продуктивным, а глава Белого дома после этого разразился гневной тирадой в адрес The New York Times лично и ее обозревателя Питера Бейкера в частности.

Последний подверг критике мирную сделку по Украине в той части, что позиция Трампа больше соответствует российским интересами. Президент Соединенных Штатов обвинил журналистов в предвзятом отношении к себе. Он ищет путь к миру, а они этого не понимают, пытаются добиться дешевой популярности. Однако в конце своего выступления Дональд Трамп подверг критике президента России Владимира Путина за обстрелы Украины и не исключил, что Кремль его водит за нос, а в итоге придется усиливать санкции. Здесь есть некоторая интрига, что послужило поводом для подобного заявления — критика журналистов или разговор с Зеленским и другими западными лидерами в рамках церемонии похорон папы римского Франциска.

Как бы то ни было, свои 100 дней 47-й президент США встречает без особых достижений, но с очевидной заявкой на проведение перестройки в мировом масштабе. Между тем в Кремле подтвердили, что переговоры по Украине продолжаются, однако нужно придать им непубличный характер. Негоже, когда все это обсуждается на страницах газет и социальных сетей. В принципе, с этим можно согласиться. Однако есть большие сомнения, что подобное произойдет, ибо сам стиль поведения Дональда Трампа — максимальная публичность. Он без этого просто не будет Трампом. Ему необходимы глупые журналисты — распространители фейков и прошлые президенты, которые во всем виноваты. И об этом нужно постоянно напоминать публике. Политика — большое шоу, которое должно продолжаться.

В итоге главным прорывом в мирном процессе будет возобновление прямых переговоров Москвы и Киева. Собственно, на этом настаивают американские посредники. Интересно также узнать судьбу многострадальной ресурсной сделки. Если ее удастся подписать в ближайшие дни, это будет то самое достижение, которое можно продать избирателю на 100 дней президентства, как и начало прямых переговоров России и Украины. Так что повод для оптимизма остается. Главное, что есть движение к миру. Это уже немало. Хотя это и не значит, что мир в итоге наступит.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе