Челябинца подозревают в фиктивной прописке 25 мигрантов в своей квартире

Отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего горожанина по подозрению в фиктивной постановке на учет 25 иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ).Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

По версии следствия, с марта этого года челябинец трижды регистрировал мигрантов в своей квартире в доме на улице Комарова. В результате он прописал у себя 25 иностранцев. При этом горожанин не собирался на самом деле предоставлять уроженцам других стран жилье. Показания соседей и осмотр квартиры доказали, что зарегистрированные мигранты не жили в квартире. Их сняли с учета.

Максимальное наказание, предусмотренное за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ, — пять лет лишения свободы.

Виталина Ярховска