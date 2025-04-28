В Ульяновске участника СВО не пустили в кафе в военной форме

Администрация Ульяновского кафе «Кавказская пленница» не пустила в заведение участника СВО в военной форме. Ситуация вызвала в городе общественный резонанс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После огласки случившегося пользователи соцсетей призвали надзорные органы провести проверку в данном заведении общепита. Жители города также обрушили рейтинг кафе. Владелец «Кавказской пленницы» Корюн Кюрегян закрыл страницу заведения в «ВКонтакте» после наплыва гневных комментариев, извинившись перед участником СВО.

По мнению депутата городской думы Ульяновска Майиса Дадашева, «ситуация требует законодательного вмешательства, чтоб никому не было повадно». «Считаю, что в целях поддержания социальной интеграции военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также укрепления их правового статуса и упрощения доступа к услугам культурных, развлекательных и общественных учреждений необходимо принять закон о временном разрешении на посещение указанных заведений в форменной одежде без дополнительных ограничений на территории Ульяновска до окончания СВО»,— написал депутат в своем Telegram-канале.

Андрей Сазонов