За три года номерной фонд Кисловодска увеличился на 20%

За последние несколько лет номерной фонд гостиниц и санаториев Кисловодска увеличился почти на 20%. Параллельно наблюдается значительный прирост инвестиций в туристическую сферу, сообщает ИА Stavropol.Media со ссылкой на главу города Евгения Моисеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: booking.com Фото: booking.com

По информации мэра, 2024 год стал рекордным по числу отдыхающих — курорт посетило более 1,9 млн человек. Из них 1,2 млн составили экскурсанты и 700 тыс. — гости, остановившиеся в санаториях или частных объектах размещения минимум на сутки.

«Это абсолютный рекорд. Мы этим гордимся. Каждый третий отдыхающий на Кавминводах фактически приезжает в Кисловодск»,— сказал Евгений Моисеев.

В настоящее время спрос на отдых в городе существенно превышает предложение, что стимулирует развитие туристической отрасли. Инвесторы вкладывают средства в строительство новых гостиниц и санаториев различных ценовых категорий — от эконом до бизнес-класса.

Николай Аксенов