На трассе в Югре при ДТП с автобусом погиб водитель автомобиля

На 724 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в результате ДТП с автобусом погиб водитель автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Следующая фотография 1 / 2 Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Авария произошла 5 марта около 14:00 на территории Нефтеюганского района. По предварительной информации, водитель УАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Yutong. Автомобилист скончался на месте, пассажиры автобуса не пострадали.

Напомним, в феврале в результате ДТП на 73 км трассы Нягань — Ханты-Мансийск погиб заслуженный строитель Югры, гендиректор ООО «СК Нягань Монтажстрой» Рахим Джумашев.

Ирина Пичурина