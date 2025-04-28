В Калужской области один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с автобусом

В Медынском районе Калужской области автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии один человек погиб, еще 11 пострадали, сообщило областное МВД.

ДТП произошло сегодня, 28 апреля, ночью на 165-м километре автодороги А-130. По предварительным данным, водитель машины MAN при выезде с второстепенной дороги не уступил автобусу Fiat Ducato, двигавшемуся по главной дороге. Автобус направлялся в сторону Москвы с десятью пассажирами.

Погибший — один из пассажиров автобуса. Ранения получили водители обоих транспортных средств. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.