В год 185-летия Петра Чайковского концерты 68-го фестиваля искусств пройдут во всех городах Удмуртии

В Государственном театре оперы и балета Удмуртии состоялась пресс-конференция, посвященная празднованию 185-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского. Одной из главных тем стал 68-й фестиваль искусств «На родине П.И. Чайковского». Спикеры раскрыли новые подробности фестивальной программы, а также имена приглашенных исполнителей, которые будут радовать жителей и гостей региона с 3 по 6 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление на 67-м фестивале «На родине П.И. Чайковского»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики Выступление на 67-м фестивале «На родине П.И. Чайковского»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики

Директор Удмуртской государственной филармонии Альберт Кочуров рассказал, что в этом году фестиваль традиционно откроется в городе Воткинске — 3 июля на сцене Дворца культуры «Юбилейный» выступит Уральский академический филармонический оркестр под управлением народного артиста РФ Дмитрия Лисса с участием солиста Бенедикта Клекнера (виолончель, Германия).

Вечером 3 июля на стадионе «Динамо» новогоднюю атмосферу волшебства посреди лета создаст балет Петра Чайковского «Щелкунчик» — об этом сообщил директор Театра оперы и балета Удмуртии Алексей Фомин. Партию хора в «Вальсе снежинок» исполнит Хор Первых — дети со всей страны приедут на родину великого композитора, и мы сможем услышать этот номер, согласно замыслу Петра Чайковского — подобным пению сонма ангелов.

Также в первый день фестиваля в зале Удмуртской филармонии в обновленном составе выступит Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии под художественным руководством заслуженного деятеля искусств Удмуртии Льва Накарякова. Юные музыканты уже усиленно готовятся к выступлению, чтобы снова стать частью фестивальной программы.

«В год 185-летия Петра Чайковского мы расширяем географию фестиваля, — отметил директор филармонии Альберт Кочуров. — Концерты пройдут во всех городах республики. 4, 5 июля в Можге и Сарапуле выступит виртуозный скрипач, лауреат международных конкурсов Гайк Казазян вместе с Государственным симфоническим оркестром под руководством Николая Роготнева. 5 июля в Глазове впервые с сольным концертом выступит обладатель Золотой медали XV Международного конкурса Чайковского пианист Дмитрий Маслеев».

Во второй день фестиваля, 4 июля, зрители смогут насладиться особенным концертом. За один вечер на стадионе «Динамо» ижевчане и гости столицы услышат выступление двух выдающихся солистов. С Уральским академическим филармоническим оркестром (Екатеринбург) сцену разделят виолончелист Бенедикт Клекнер в первом отделении и пианист Дмитрий Маслеев во втором отделении.

Также будет вечер джаза — в третий день 5 июля нас ждет выступление Оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема — старейшего джазового коллектива мира. Оркестр представит программу с известной эстрадно-джазовой певицей, финалисткой шоу «Голос» Мариам Мерабовой.

6 июля, на закрытии фестиваля в Ижевске состоится «Большой русский концерт», который станет настоящим экскурсом в историю нашей страны. Будет исполнена музыка, написанная великими русскими композиторами, такими как Александр Бородин, Петр Чайковский, Георгий Свиридов, Игорь Стравинский. Гала-концерт начнется с исполнения оркестровой сюиты Георгия Свиридова «Время вперед!», а завершен будет увертюрой Чайковского «1812 год». В роли ведущего концерта выступит музыковед Артем Варгафтик, который сопроводит наших зрителей в мир музыки.

Уже четвертый год генеральным партнером фестиваля становится Сбер. «Сбербанк традиционно уделяет большое внимание поддержке культурных мероприятий региона. В этом году мы четвертый год выступаем партнером Фестиваля искусств "На родине П.И. Чайковского". Мы считаем важным поддерживать культурные инициативы, ведь именно культура формирует идентичность общества и способствует развитию креативного потенциала молодых талантов»,— отметил заместитель управляющего удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.