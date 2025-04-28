Сочи вошел в топ-10 направлений для отдыха в мае

В мае Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 9% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В городе путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,8 тыс. руб.

Рейтинге популярных направлений для отдыха в мае возглавил Санкт-Петербург, который собрал 15% бронирований. Средняя стоимость одной ночи размещения в культурной столице России составляет 5,2 тыс. руб. Средняя продолжительность отдыха в городе составляет четыре ночи.

Третье место в топе направлений для отдыха в мае заняла Москва, которая получила 6% бронирований. Средняя стоимость одной ночи размещения в столице России составляет 4,7 тыс. руб. Средняя продолжительность бронирования номеров в этот период составляет четыре ночи.

В топ также попали и другие города Краснодарского края. В Геленджике, который занял восьмое место, путешественники остаются в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,9 тыс. руб.

За ним идет Краснодар, в котором путешественники бронируют номера в мае в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в майские праздники курорт готовится принять около 350 тыс. отдыхающих, загрузка гостиниц составит 80%, а турпоток вырастет на 4% по сравнению с прошлым годом. В период с 28 апреля по 11 мая аэропорт Сочи планирует обслужить 466 тыс. пассажиров.

Мария Удовик