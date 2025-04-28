Кубань оказалась в середине рейтинга регионов по платежной дисциплине бизнеса

Краснодарский край занял 34-е место в рейтинге регионов России по уровню платежной дисциплины юридических лиц. По данным на 1 марта 2025 года, доля просроченной задолженности бизнеса в регионе составила 1,94%, что заметно ниже среднероссийского уровня в 3,6%, а также ниже аналогичных показателей Москвы (5,2%) и Санкт-Петербурга (2,3%). При этом корпоративный кредитный портфель Кубани за год увеличился на 25,2%, следует из данных рейтинга, опубликованного РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ростовская область, напротив, показала менее устойчивую динамику, заняв 65-е место с долей просрочки в 5% и сокращением корпоративного портфеля на 2,8%.

Наиболее дисциплинированными регионами по своевременности исполнения обязательств стали Чукотский автономный округ (0,05% просроченной задолженности), Магаданская область (0,2%) и Камчатский край (0,3%). Хуже всего ситуация сложилась в Ненецком автономном округе (76,2% доля просрочки), Дагестане (41,9%) и Карачаево-Черкесии (32,6%).

Вячеслав Рыжков