Вахтовикам в Удмуртии предлагали более 150 тысяч рублей в месяц в 1-м квартале

Медианная предлагаемая зарплата вахтовиков в Удмуртии достигла 156,4 тыс. руб. в первом квартале, сообщает пресс-служба hh.ru. По этому показателю республика заняла 23-е место среди регионов РФ, уступив лидеру рейтинга, Магаданской области, на 31,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

На вахту в Удмуртии в январе-марте пришлось 5% вакансий. При этом лишь 3% соискателей в Родниковом крае были готовы рассмотреть вахтовые вакансии. Для сравнения, в Московской области — лишь 1%.

Напомним, в начале 2025-го потребность работодателей Удмуртии в сотрудниках снизилась на 28%, до 16 тыс. человек. Эксперты считают, что рынок труда начал «уравновешиваться» и выходить на доковидный уровень. При этом претенденты начали понимать сложность работы в гособоронзаказе и стали чаще выбирать другие отрасли.

Подробнее об этом читайте в материале «Сотрудников пересчитали».