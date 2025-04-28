Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Реновацией Комсомольского микрорайона может заняться удмуртский девелопер UDS group

Краевое минимущество опубликовало протокол приема заявок на торги по комплексному развитию микрорайона Комсомольский. Как указано в документе на электронной площадке torgi.gov.ru, на участие в аукционе была подана всего одна заявка — от компании удмуртского девелопера UDS group ООО СЗ «Финансово-строительная компания “Уралдомстрой”». Общество внесло задаток в размере 17,6 млн руб. Заявка девелопера соответствует требованиям, указанным в документации к аукциону.

По данным протокола, заявки, не допущенные к торгам, отсутствуют, отозванных заявок нет. Комиссия допустила к участию в аукционе и признала единственным участником торгов ООО СЗ «ФСК “Уралдомстрой”». В связи с наличием только одного участника электронный аукцион на право КРТ Комсомольского признан несостоявшимся. Опубликованное решение протокола удостоверяет право структуры UDS на заключение договора по реновации площадки по начальной цене в 17,6 млн руб.

Напомним, что торги минимущества на право КРТ в микрорайоне Комсомольском объявили в конце марта. Дата проведения аукциона была назначена на 29 апреля. Реновации подлежит участок площадью около 21 га, граничащий с улицами Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. Здесь расположены 56 многоквартирных жилых домов общей площадью около 41,9 тыс. кв. м, а также нежилые строения. В течение 15 лет победителю торгов предстоит расселить 28 аварийных домов и возвести новые дома общей площадью 218 тыс. кв. м.

Первыми проектами в Перми удмуртского девелопера UDS group являются ЖК «Ньютон» (ул. Энгельса, 18, и ул. Боровая, 21) и многофункциональный комплекс с отелем на ул. Окулова, 14. Компания также строит в районе улиц Боровой, Гатчинской, Ф. Энгельса ЖК «Квартал 745». На ул. Карпинского, 11, застройщик возводит ЖК «ДНК».

Новости компаний Все