Реновацией Комсомольского микрорайона может заняться удмуртский девелопер UDS group

Краевое минимущество опубликовало протокол приема заявок на торги по комплексному развитию микрорайона Комсомольский. Как указано в документе на электронной площадке torgi.gov.ru, на участие в аукционе была подана всего одна заявка — от компании удмуртского девелопера UDS group ООО СЗ «Финансово-строительная компания “Уралдомстрой”». Общество внесло задаток в размере 17,6 млн руб. Заявка девелопера соответствует требованиям, указанным в документации к аукциону.

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По данным протокола, заявки, не допущенные к торгам, отсутствуют, отозванных заявок нет. Комиссия допустила к участию в аукционе и признала единственным участником торгов ООО СЗ «ФСК “Уралдомстрой”». В связи с наличием только одного участника электронный аукцион на право КРТ Комсомольского признан несостоявшимся. Опубликованное решение протокола удостоверяет право структуры UDS на заключение договора по реновации площадки по начальной цене в 17,6 млн руб.

Напомним, что торги минимущества на право КРТ в микрорайоне Комсомольском объявили в конце марта. Дата проведения аукциона была назначена на 29 апреля. Реновации подлежит участок площадью около 21 га, граничащий с улицами Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. Здесь расположены 56 многоквартирных жилых домов общей площадью около 41,9 тыс. кв. м, а также нежилые строения. В течение 15 лет победителю торгов предстоит расселить 28 аварийных домов и возвести новые дома общей площадью 218 тыс. кв. м.

Первыми проектами в Перми удмуртского девелопера UDS group являются ЖК «Ньютон» (ул. Энгельса, 18, и ул. Боровая, 21) и многофункциональный комплекс с отелем на ул. Окулова, 14. Компания также строит в районе улиц Боровой, Гатчинской, Ф. Энгельса ЖК «Квартал 745». На ул. Карпинского, 11, застройщик возводит ЖК «ДНК».