Чувашская Республика вошла в пятерку регионов России, расположившись на третьем месте, по индивидуальному кредитному рейтингу (ИКР) в марте. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашия вошла в топ-5 регионов по ИКР в марте

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Чувашия вошла в топ-5 регионов по ИКР в марте

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стала Магаданская область с результатом 816 баллов, улучшив свой показатель на 2 балла за год. В топ-5 также вошли Москва (795 баллов), Чувашия (789 баллов), Санкт-Петербург (784 балла) и Ямало-Ненецкий автономный округ (783 балла).

Республика Марий Эл получила 11-е место в рейтинге, набрав 779 баллов.

Татарстан по ИКР за март занял 35-е место с 768 баллами, получив на два балла больше, чем в прошлом году.

Индивидуальный кредитный рейтинг жителей Казани составил 770 баллов.

Артём Дергунов