Ученые: экосистема Черного моря восстанавливается после разлива мазута

Концентрация загрязняющих веществ в грунте, донных отложениях и придонных водах Черного моря после разлива мазута уменьшилась в среднем на 50%, а экосистемы региона демонстрируют признаки восстановления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН по итогам мартовской экспедиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Специалисты установили, что спустя 2,5 месяца после аварии бентические сообщества не претерпели значительных изменений в своем естественном развитии. Биомасса придонных организмов в пострадавших районах сохранилась на уровне средних показателей для этого побережья, хотя видовое разнообразие несколько снизилось, что указывает на начальную стадию восстановления экосистемы.

«Результаты анализа показывают, что наибольшее загрязнение наблюдается именно в районе Анапы, а не непосредственно в Керченском проливе»,— отметили в институте.

Ученые пояснили, что уменьшение концентрации загрязнителей связано как с естественным вымыванием и выветриванием вредных веществ, так и с деятельностью придонных организмов и бактерий, способствующих очищению экосистемы.

«Результаты экспедиции позволяют говорить о в целом успешном ходе процесса естественного восстановления экосистемы. Окончательные выводы делать пока рано, необходимы дальнейшие работы по мониторингу состояния моря и береговых территорий»,— подчеркнул начальник экспедиции, руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов ИО РАН Петр Завьялов.

В начале марта исследователи собрали образцы донных отложений, воды и берегового грунта в наиболее пострадавших зонах — Керченском проливе у Таманского побережья, включая место выброса на берег кормовой части танкера «Волгонефть-239», и в прибрежной акватории Анапы. Дополнительно проанализированы пробы из Таманского залива. Материалы проверялись на химический состав углеводородного загрязнения и состав придонных организмов. Для оценки временной динамики загрязнения ученые также изучили образцы, взятые сразу после аварии, в том числе пробы мазута непосредственно из поврежденных судов.

Лия Пацан