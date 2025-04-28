Под Саткой в дорожной аварии с тремя машинами погибли два человека

В Саткинском округе при столкновении трех автомобилей погибли два человека. Трое госпитализированы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 27 апреля на 9 к м дороги Сатка — Бакал. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля УАЗ «Патриот» при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречной «Ладой Калиной», а затем с машиной «Лада Гранта», которой управляла 51-летняя водительница.

В результате аварии 21-летний водитель «Калины» и его 18-летний пассажир скончались на месте происшествия. Водителя УАЗ и двух пассажиров «Лады Калины» доставили в больницу в Сатке с травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники госавтоинспекции региона.