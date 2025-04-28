Бывший гендиректор ЛЗЭП назначен замглавы Лысьвы

На должность заместителя главы Лысьвенского округа будет назначен бывший гендиректор ООО «РУ7» Александр Пермяков. Как сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свои источники, первый рабочий день господина Пермякова состоится сегодня, 28 апреля. Ранее Александр Пермяков руководил также Лысьвенским заводом эмалированной посуды (ЛЗЭП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пермяков

Фото: Страница «Лысьва сегодня» в соцсети. Александр Пермяков

Фото: Страница «Лысьва сегодня» в соцсети.

Сейчас Лысьвенский округ возглавляет экс-заместитель главы муниципалитета по экономике и развитию территорий Никита Федосеев. Он был назначен и. о. руководителя в феврале 2022 года, а в апреле того же года утвержден в должности главы по результатам конкурса.

Ранее «Звезда» писала, что краевые власти рассматривают возможность смены руководителя Лысьвы из-за недостаточного качества организации строительных работ на объектах в муниципалитете.