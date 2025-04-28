В Ижевске ограничат движение по улице Пушкинской для репетиций парада Победы

В Ижевске ограничат движение по ул. Пушкинской на участке Кирова—Советская на время репетиций парада Победы 28 и 30 апреля, а также 5 и 7 мая, сообщает пресс-служба администрации города. Участок будет перекрыт в указанные дни с 17:00 до 23:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Ограничения коснутся автомобилей и общественного транспорта. Так, троллейбусы №1, №4 и №7 после 17:00 перенаправят на ул. Удмуртскую. Автобусы пойдут по другим улицам. Горожан попросили заранее строить маршруты.

Для репетиций парада Победы в районе Центральной площади нанесли временную разметку. Ее демаркируют после 9 мая.

Ранее глава республики Александр Бречалов сообщал, что проведение парада Победы в 2025-м будет зависеть от «текущей обстановки», связанной с безопасностью населения. Салюты на 9 мая были отменены.

Напомним, парад Победы не проводится в Ижевске с 2023-го из соображений безопасности. В мае 2024-го «Ъ-Удмуртия» писал, ссылаясь на республиканские власти, что на мероприятии планировались провокации. «Мы не можем так рисковать и не дадим противнику возможность поднять боевой дух за счет наших детей»,— заявил тогда господин Бречалов. Он добавил, что Удмуртия является «особым регионом: оборонным, стратегически важным».