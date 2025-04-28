Бизнесмен из Барды обвиняется в хищении средств нацпроекта «Культура»

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Перми, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в ходе реализации нацпроекта «Культура». Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и краевой прокуратуры.

По версии следствия, в период с июня 2022 года по 23 января 2024 года учредитель и генеральный директор одной из коммерческих организаций, находясь на территории Бардымского округа, под видом реализации билетов на десять культурно-развлекательных мероприятий по «Пушкинским картам», которые фактически проведены не были, похитил из бюджета РФ более 11,4 млн руб., выделенные в рамках реализации нацпроекта «Культура». Также бизнесмен похитил 300 тыс. руб., принадлежавшие АПО «Почта Банк».

В ходе предварительного следствия обвиняемый добровольно возместил причиненный ущерб на сумму более 150 тыс. руб. На имущество последнего по ходатайству следствия судом наложен арест на общую сумму более 2,8 млн руб. Уголовное дело направлено в Бардымский суд.