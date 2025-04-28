Новосибирская область увеличит расходы на связанные с СВО цели

Новосибирская область в 2025 году дополнительно выделит на цели, связанные со специальной военной операцией (СВО), 2,85 млрд руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы законодательного собрания региона по итогам заседания комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

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Комитет рассмотрел поправки в бюджет, представленные вице-премьером — министром финансов Виталием Голубенко. «Расходы, связанные с проведением СВО, направлены на оказание мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также на восстановление инфраструктуры подшефных территорий, и составляют 2,85 млрд руб.»,— отмечается в сообщении.

В пояснительной записке к законопроекту об изменениях параметров бюджета указывается, что на материальную помощь участникам СВО и членам их семей планируется дополнительно направить 2,1 млрд руб. Еще 490,6 млрд руб. — на единовременную выплату контрактникам.

Изменения в бюджет 2025 года заксобрание рассмотрит на сессии 6 мая. В общей сложности, его доходы планируется увеличить на 5,25 млрд руб. (до 330,85 млрд руб.), расходы — на 13,9 млрд руб. (до 374,39 млрд руб.). Таким образом, дефицит составит 43,54 млрд руб.

Валерий Лавский