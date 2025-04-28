Сбер и Туризм.РФ объединяют усилия для развития туристического потенциала Республики Алтай

Церемония подписания соглашения о взаимодействии по развитию туристического потенциала Республики Алтай в рамках создания туристского кластера в Майминском районе состоялась в штаб-квартире Корпорации Туризм.РФ в Москве. Подписи под документом поставили представители Горно-Алтайского отделения Сбера, Корпорации Туризм.РФ, правительства Республики Алтай и Всесезонного курорта «Манжерок».

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Соглашение фиксирует заинтересованность сторон в комплексном развитии туристической инфраструктуры Республики Алтай. Речь в частности идет о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов категории 3-5 звезд, инженерной, транспортной горнолыжной, спортивной и другой инфраструктуры на территории региона, необходимой для развития туризма. Стороны также планируют сотрудничать в создании благоприятных условий для реализации инвестпроектов туристической отрасли на территории региона.

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Сотрудничество стало продолжением усилий сторон в части комплексного развития туристического потенциала Республики Алтай. Так, Сбер реализует в регионе серию масштабных проектов – развивает флагман туристической отрасли региона – Всесезонный курорт «Манжерок». Банк также курирует реконструкцию аэропорта Горно-Алтайска, который недавно получил международный статус. Планируется, что к 2028 году завершится строительство всего комплекса. В республике появится новый, современный аэропорт, площадь его терминала увеличится в 15 раз, а пропускная способность достигнет 1,5 млн пассажиров в год. Уже сейчас расширяется география полетов и увеличивается количество рейсов, принимаемых воздушной гаванью.

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Благодаря вкладу Сбера, гости республики смогут получить современный и комфортный опыт обслуживания не только в воздушной, но и в наземной инфраструктуре: принято решение о строительстве четырехполосной высокоскоростной магистрали, по которой от аэропорта до курорта «Манжерок» можно будет доехать за 15 минут.

Сбер в том числе помогает республике внедрять передовые цифровые решения для развития туристического потенциала. К примеру, BI-система «Навигатор» помогает оперативно принимать управленческие решения, отслеживать исполнение поручений и нацпроектов в регионе, анализировать туристический поток.

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Виталий Гришин, управляющий Горно-Алтайским отделением Сбера:

«По итогам 2024 года туризм стал сферой номер один по количеству новых зарегистрированных предприятий в России. Туристическая отрасль основной драйвер развития экономики Республики Алтай. Сбер много инвестирует в эту отрасль, оказывая не только финансовую поддержку бизнесу, но и реализуя региональные проекты по цифровизации, в том числе с внедрением AI-технологий. Подписание соглашения позволит объединить усилия для развития туристического потенциала. Туристы со всей России и других стран могут стать гостями республики, что, в свою очередь, создает дополнительные возможности для роста экономики и процветания региона».

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Сергей Красноперов, исполнительный директор Корпорации Туризм.РФ:

«Алтай одна из туристических жемчужин страны. Само пребывание здесь ощущается особенно сила, масштаб, уникальные просторы. Вместе с ростом интереса гостей, в республике появляется потребность в расширении туристической инфраструктуры. Сегодня, вместе с регионом и Сбером, мы приближаемся еще на один шаг к нашей цели сделать чудеса этого края комфортнее и доступнее для жителей нашей страны».

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Александр Прокопьев, заместитель председателя Правительства Республики Алтай:

«Сегодня Правительство Республики Алтай, Корпорация Туризм.РФ, Сбербанк и ВК «Манжерок» подписали соглашение о взаимодействии по развитию туристического потенциала Республики Алтай. Это важный шаг для инвестиционного развития региона в целом. В планах строительство современных гостиниц и развитие горнолыжной инфраструктуры. Убежден, что такой комплексный подход позволит укрепить экономику региона, а также создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления».

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Владимир Щербинин, генеральный директор ООО «Всесезонный курорт “Манжерок”»:

«Всесезонный курорт “Манжерок” продолжает масштабное развитие и становится драйвером роста экономики Республики Алтай. Компания является самым крупным работодателем региона, где сегодня работает около 3-х тысяч человек, из которых более 65% сотрудников — местные жители.

Такой командой мы каждый сезон ставим новые рекорды. О популярности “Манжерока” говорят цифры. К примеру, в зимнем сезоне 2024/2025 мы побили собственный рекорд по числу гостей и приняли более 327 тысяч любителей активного отдыха, что на 55% больше, чем годом ранее. Все это говорит о большом потенциале курорта и Алтая.

Мы уверены, что с каждым годом гостей будет больше. Уже в следующем зимнем сезоне мы построим 100 км горнолыжных трасс и 10 канатных дорог, увеличив показатели этого года вдвое. Всего на “Манжероке” планируется открыть 225 км трасс, что сделает его крупнейшим горнолыжным курортом России».

Сибирский банк Сбербанка работает на территориях Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Омской области, Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия, Томской области. ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Корпорация Туризм.РФ — создана по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина для привлечения инвестиций в строительство туристических объектов. Корпорация обеспечивает доступ к мерам господдержки при создании туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Курорт Сбера «Манжерок» — всесезонный курорт на Алтае, развитием которого занимается Сбер. В июне 2023 года на курорте открылся пятизвездочный отель на 304 номера, который стал самым большим отелем премиум-класса в Сибири. Проект гостиничного комплекса создан с учетом ландшафта: он максимально интегрирован в окружающую среду, а непрямые линии фасада отсылают к национальным традициям Алтая. Общая площадь отеля превышает 56 тыс. кв. метров — это современное мультифункциональное пространство в природном стиле. Гостям также доступны комплекс премиальных вилл из массива сибирского кедра и панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1020 метров. Стремительно развивающийся курорт сочетает в себе высокий уровень сервиса, горнолыжную инфраструктуру, тематический парк «Хранитель Большого Алтая», велотрассы, пешие маршруты и современные глэмпинги. Официальный сайт курорта по ссылке.

ООО «ВК «Манжерок»