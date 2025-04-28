Глава СКР поручил проверить работу полигона ТБО в Полетаево
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о результатах проверки по обращению жителей поселка Трубный, жалующихся на работающий в соседнем поселке Полетаево полигон твердых бытовых отходов (ТБО), сообщает пресс-служба госоргана.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Обращение к главе СКР размещено в одной из социальных сетей. Жители Трубного сообщают, что вблизи частного сектора в Полетаево долгое время работает полигон ТБО. Это, отмечают сельчане, приводит к загрязнению окружающей среды, и они ощущают едкий запах. Многочисленные запросы в компетентные органы не помогли прекратить деятельность объекта. При этом полигон начали расширять. По этому поводу в СУ СКР по региону проводится проверка, ход которой поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.