Тюменская область оказалась в числе регионов с наиболее низкой инфляцией

В Тюменской области инфляция за первые три месяца 2025 года составила 8,2%, что ниже среднего уровня по России в 10,1%. Регион занимает пятое место среди субъектов РФ с самым низким уровнем инфляции и второе место среди регионов Уральского Федерального округа (УрФО), сообщил департамент экономики области со ссылкой на данные Росстата и Тюменьстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основным фактором низкой инфляции стал небольшой рост цен на непродовольственные товары, который составил 5,7%. Инфляция на продовольствие за этот период достигла 9%, что позволило области занять восьмое место среди регионов страны по этому показателю. Уровень инфляции на услуги в Тюменской области составил 10,4%, что также ниже общероссийского значения (12,8%).

Сильнее всего в регионе с начала года подорожали капуста (+48,7%), сливочное масло (+32,8%), картофель (+29,3%), репчатый лук (+27,8%), услуги банков (+36,9%), одежда и белье (+3%), сахар (+2,4%). Подешевели — сладкий перец (-19,4%), компьютеры (-4,8%), средства связи (-3,7%), детская обувь (-2,5%), гречневая крупа (-2%), услуги страхования (-1,9%), мясные полуфабрикаты (-1,3%).

Напомним, в трех регионах «тюменской матрешки» годовая инфляция составила в среднем 7,4% в сентябре. Так, в Тюменской области за месяц она ускорилась с 7,88% до 8,06%, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) — с 7,91% до 7,99%, а в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), наоборот, замедлилась, с 7,16% до 6,15%.

Ирина Пичурина