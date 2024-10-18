В регионах «тюменской матрешки» годовая инфляция в сентябре замедлилась до 7,4%

В трех регионах «тюменской матрешки» годовая инфляция составила в среднем 7,4% в сентябре. Так, в Тюменской области за месяц она ускорилась с 7,88% до 8,06%, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) — с 7,91% до 7,99%, а в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), наоборот, замедлилась, с 7,16% до 6,15%. Об этом сообщили в Банке России по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО годовая инфляция в среднем замедлилась до 7,4%

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО годовая инфляция в среднем замедлилась до 7,4%

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Так, в Тюменской области в сентябре цены на продтовары были выше, чем годом ранее, на 8,61%, в августе — на 8,13%. Это связано с ростом издержек животноводческих хозяйств и переработчиков их продукции на логистику, упаковку и оплату труда. В результате ускорилось годовое удорожание свинины, фарша, ряда полуфабрикатов, молочной продукции, а также шоколада, пастилы и зефира. Цены на непродовольственные товары в годовом выражении замедлились до 5,01% после 5,19% в августе, а цены на услуги — выросли на 11,40% (в августе — на 11,28%). Этому способствовало увеличение спроса на турпоездки в Турцию, Египет, страны Закавказья и ОАЭ на фоне роста доходов населения.

В ХМАО-Югре цены на продтовары оказались в сентябре на 8,27% выше, чем годом ранее (в августе — на 8,99%). Это произошло благодаря расширению предложения мясопродуктов, яиц и винограда, а также помидоров и бананов. Рост цен на непродовольственные товары ускорился до 5,45% после 5,12% в августе, в том числе, из-за увеличения затрат на логистику. Также в сентябре быстрее, чем в августе, дорожали услуги, рост цен составил 10,96%.

В ЯНАО годовой прирост цен на продтовары замедлился с 8,14% в августе до 7,07% в сентябре, в результате чего сократился рост цен на помидоры, капусту, свеклу и репчатый лук. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в сентябре составил 4,35% (-0,49% за месяц), на услуги — 7,82% (-1,66%).

Инфляция по России в целом составила в сентябре 8,63%, в августе — 9,05%. Внутренний спрос по-прежнему превышает возможно экономики его закрыть. Для снижения инфляции к 4% необходимы более сдержанный рост спроса и жесткие денежно-кредитные условия.

Анастасия Таначева