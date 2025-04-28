За сутки в Свердловской области произошло 74 ДТП

В Свердловской области за последние сутки, 27 апреля, зафиксировано 74 ДТП, сообщили в региональной Госавтоинспекции. В четырех авариях пострадали четыре человека, включая одного ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основными причинами ДТП стали небезопасная скорость, ошибки при оценке приоритета движения и недостаточная концентрация внимания водителей. Водители часто не соблюдали очередность на перекрестках и брали на себя необоснованный риск при маневрах.

Ранее в Каменске-Уральском (Свердловская область) мусоровоз сбил 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу. По данным свердловской Госавтоинспекции, с места ДТП ребенка госпитализировали в состоянии комы.

Ирина Пичурина