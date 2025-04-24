11-летний мальчик впал в кому после ДТП с мусоровозом в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мусоровоз сбил 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу. По данным свердловской Госавтоинспекции, с места ДТП ребенка госпитализировали в состоянии комы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительным данным, 37-летний водитель мусоровоза наехал на ребенка, перебегавшего дорогу в неустановленном месте перед стоящим на остановке автобусом. Инцидент произошел в районе на ул. Ленина 10. Решается вопрос о его транспортировке в детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводятся процессуальные действия. Назначена проверка.

Полина Щуцкая