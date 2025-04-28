Прокуратура проводит проверку обстоятельств крупного пожара в красноярском селе

Пять жилых домов сгорели в селе Таежном в минувшие выходные. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края, которая проводит проверку в связи с возникновением масштабных пожаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, причинами пожаров в Канске и Канском районе стали перехлест проводов и замыкание проводки, а также неосторожное обращение с огнем в условиях жаркой и ветреной погоды. «В селе Таежное в результате пожаров сгорело пять жилых домов, пострадало имущество шести семей, вред здоровью местных жителей не причинен»,— отметили в прокуратуре.

«Ликвидировано 85 пожаров, из них 50 палов травы. Накануне ночью в Емельяновском районе горела сухая трава на площади 1,5 га. Огонь тушили четыре человека и одна единица техники. Пожар потушен подручными средствами»,— подвели итоги 27 апреля в главном управлении МЧС по Красноярскому краю.

В соседней Республике Хакасия, по данным регионального главка МЧС, 26-27 апреля крупные палы травы тушили в Бейском, Усть-Абаканском, Боградском и Ширинском районах. Общий фронт огня превысил 20 км.

Валерий Лавский