Представитель КНР при ООН: Китай открыт к переговорам с США по пошлинам

Китай открыт для переговоров с США по вопросам таможенных пошлин, но диалог должен строиться на взаимном уважении, и Вашингтону следует первым предпринять шаги, заявил «РИА Новости» постоянный представитель КНР при ООН в Женеве Чэнь Сюй.

«Диалог должен основываться на равенстве, взаимном уважении и взаимной выгоде. Что касается американцев, то именно они инициировали весь этот процесс (пошлин – «Ъ».). Таким образом, именно они должны предпринять необходимые шаги для создания правильной основы или атмосферы»,– сказал Чэнь Сюй.

10 апреля США увеличили пошлины на китайские товары со 125% до 145%. В ответ Китай повысил пошлины на американскую продукцию с 84% до 125%. По данным Reuters, Китай призвал другие страны совместно противостоять тарифной политике Трампа. 16 апреля, как сообщила WSJ, президент США Дональд Трамп намерен убедить свыше 70 стран изолировать экономику Китая, предлагая отмену пошлин в обмен на сотрудничество. Цель этих мер — вынудить Пекин начать переговоры с Вашингтоном.

25 апреля Reuters и CNN сообщили, что Китай вывел ряд американских товаров из-под своих повышенных ответных пошлин в 125%.