Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком

Саудовская Аравия и Катар объявили о намерении выплатить задолженность Сирии перед Всемирным банком (ВБ), что может разблокировать возобновление поддержки страны со стороны международной организации. Решение было принято в ходе встреч с МВФ и ВБ в Вашингтоне, сообщили министры финансов двух государств. Сумма долга составляет почти $15 млн.

В МИД Сирии поблагодарили страны за шаг, отметив, что это «открывает путь для активации сотрудничества в восстановлении» после 14-летнего конфликта, унесшего жизни 500 тыс. человек и причинившего масштабные разрушения. По оценке ООН, в 2017 году на восстановление Сирии требовалось не менее $250 млрд. Сейчас эта цифра, по мнению аналитиков, может достигать $400 млрд.

В совместном заявлении Саудовской Аравии и Катара подчеркивается, что погашение долга позволит ВБ возобновить проекты в Сирии, замороженные более 14 лет. Это также даст возможность стране получать от ВБ финансирование «жизненно важных секторов» экономики в ближайшей перспективе.