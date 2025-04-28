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Овечкин оказался на скамейке запасных после неудачного силового приема

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался на скамейке запасных после неудачного силового приема против защитника «Монреаля» Александра Каррье в матче плей-офф НХЛ.

Инцидент произошел в первом периоде игры. В момент перед столкновением канадец успел увернуться и проскочить мимо россиянина, в результате чего Овечкин оказался на скамейке запасных соперника. При этом Каррье, завалившись перед капитаном «Вашингтона», получил повреждение ноги и покинул площадку. К концу первого периода счет в матче оставался не открыт — 0:0.

Серия первого раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтоном» и «Монреалем» идет с переменным успехом. После трех матчей «Кэпиталз» ведут со счетом 2:1. В предыдущей игре, 25 апреля, «Вашингтон» уступил «Монреалю» на выезде со счетом 3:6. Следующий матч станет ключевым для обеих команд в борьбе за выход во второй раунд плей-офф.

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