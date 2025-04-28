Китай заявил о незаконной высадке шести граждан Филиппин на спорный риф Тесянь, сообщил представитель береговой охраны (УБО) КНР Лю Дэцзюнь в социальной сети WeChat. Морская полиция Китая провела расследование на рифе, который Пекин считает частью островов Наньша, над которыми КНР заявляет «неоспоримый суверенитет», включая прилегающие воды.

«Действия филиппинской стороны — посягательство на территориальный суверенитет Китая, они нарушают Декларацию о поведении сторон в Южно-Китайском море, подрывают мир и стабильность»,– подчеркнул Лю Дэцзюнь.

В конце января 2025 года УБО Китая вытеснила два филиппинских судна у рифа Тесянь, обвинив их в попытке незаконной высадки и сбора песка. Споры о территориальной принадлежности островов Наньша, включая риф Тесянь, а также Сиша и Хуанъянь, где обнаружены запасы углеводородов, продолжаются десятилетями. Инциденты, включая применение КНР водомётов против филиппинских судов, происходят регулярно.