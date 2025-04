Самолеты МЧС приземлились в Иране для тушения пожара в порту

Два борта МЧС России приземлились в иранском Бендер-Аббасе для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи, где ранее произошел взрыв. Об этом сообщили в посольстве РФ в Иране. В ближайшее время в страну прибудет еще один борт МЧС.

После приземления спасатели отправились на координационное совещание с иранскими коллегами, уточнили в сообщении. Помогать в тушении возгорания будут с помощью самолетов-амфибий Бе-200ЧС и Ил-76.

Взрыв в порту произошел 26 апреля. В результате погибли как минимум 28 человек, 1205 пострадали. Представитель парламентского комитета по нацбезопасности Ибрагим Резаи заявил, что военные материалы не были причиной взрыва.

The New York Times предполагает, что взрыв мог быть вызван перхлоратом натрия, используемым в ракетном топливе, а Associated Press указывает на его неправильное хранение.