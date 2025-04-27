В Ростовской области задержали стрелявшего на Восточном шоссе

В Ростовской области правоохранительные органы задержали гражданина, подозреваемого в стрельбе по автомобилю на Восточном шоссе, соединяющем Батайск и Ростов, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В ходе мониторинга интернета сотрудники органов внутренних дел выявили видео, на котором неизвестный мужчина за рулем иномарки производит несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с оружием, по двигающемуся рядом автомобилю»,– уточнили в сообщении.

По информации ведомства, причиной инцидента стал дорожный конфликт между водителями, в ходе которого один из участников применил пружинный пистолет.

В результате оперативных действий была установлена личность правонарушителя. Им оказался 30-летний житель города Батайска.

«Полицией приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего. Он был задержан и доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего»,— пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко