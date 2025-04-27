Просроченный долг жителей Северного Кавказа по кредитам вырос до 69 млрд рублей

Просроченная задолженность жителей Северо-Кавказского федерального округа перед банками (свыше трех месяцев) по потребительским кредитам (исключая ипотеку) составила на 1 марта текущего года 69 млрд руб. Показатель за два первых месяца 2025-го вырос — 9,5% (на 1 января 2025 года просроченных долг в СКФО составлял 63 млрд руб.). Такие данные публикует коллекторское агентство «Долговой консультант».

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По данным аналитиков агентства, общий портфель задолженности жителей СКФО перед банками по розничным кредитам составляет на 1 марта 571,2 млрд руб. Доля просроченной задолжености из этого объема — 11,05%.

Просроченная задолженность по розничным кредитам у жителей:

Ставропольского края составила 25,5 млрд руб. (рост за два месяца — 10,5%; доля от общего портфеля задолженности — 9,01%);

Республики Дагестан — 14,6 млрд руб. (рост — 12,5%, доля — 12,23%);

Республики Северная Осетия — Алания — 8,4 млрд руб. (рост — 5,3%, доля — 13,96%);

Чеченской Республики — 7 млрд руб. (рост — 12,4%, доля — 12,57%);

Кабардино-Балкарии — 5,5 млрд руб. (рост — 7,6%, доля — 9,68%);

Карачаево-Черкесии — 5 млрд руб. (рост — 4%, доля — 12,97%);

Республики Ингушетия — 3,1 млрд руб. (рост — 6,4%, доля — 23,62%).

Наибольший накопленный объем просроченных неплатежей по банковским кредитам у жителей:

Москвы (115,6 млрд руб.);

Московской области (101,6 млрд руб.);

Краснодарского края (61,1 млрд руб.);

Санкт-Петербурга (46,4 млрд руб.);

Тюменской области (44,7 млрд руб.).

В целом по России в январе-феврале 2025 года просроченная задолженность по розничным банковским кредитам без учета ипотеки увеличилась сразу на 97,5 млрд рублей и превысила 1,27 трлн руб. Прирост просроченного долга россиян перед банками за 2024 год составил 109 млрд руб., за 2023 год — 43 млрд руб.

Гендиректор «Долгового консультанта» Денис Аксенов считает, что летом-осень 2024 года банки, прогнозируя ужесточение требований к заемщикам, побуждали граждан брать кредиты, но люди в итоге ошиблись в расчетах и теперь не могут платить кредиторам. Еще одной причиной резкого роста новых проблемных долгов, по мнению господина Аксенова, стала ситуация, при которой невозможно рефинансировать ранее взятые кредиты, в том числе псевдорефинансировать, когда люди погашают текущие долги новыми кредитами.

Дмитрий Михеенко