Чемпионаты и кубки европейских стран

Чемпионат Англии

34-й тур. «Челси»—«Эвертон» 1:0 (Джексон, 27). «Ньюкасл»—«Ипсвич» 3:0 (Исак, 45+4 (пен.); Бёрн, 56; Осула, 80). «Ливерпуль»—«Тоттенхем» 5:1 (Луис Дас, 16; Макаллистер, 24; Гакпо, 34; Салах, 63; Удоджи, 69 (автогол) — Соланке, 12).

Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 82 очка. 2. «Арсенал» — 67. 3. «Ньюкасл» — 62. 4. «Манчестер Сити» — 61. 5. «Челси» — 60. 6. «Ноттингем Форест» — 60 (после 33 матчей).

«Ливерпуль» за четыре тура до окончания чемпионата гарантировал себе золотые медали.

Кубок Испании

Финал. «Барселона»—«Реал» 3:2 (Педри, 28; Торрес, 84; Кунде, 116 — Мбаппе, 70; Чуамени, 77).