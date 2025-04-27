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Акционерам агрофирмы «Голубицкой» не будут выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров ОАО «Агрофирма “Голубицкая”» принял решение не выплачивать дивиденды за 2024 год « в связи с производственной необходимостью». Информация об этом опубликована на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ОАО «Агрофирма “Голубицкая”» за 2024 год составила 644,3 млн руб., чистая прибыль — 592,4 млн руб. Общество зарегистрировано в станице Голубицкой Темрюкского района в 1999 году. Его основной профиль — выращивание винограда, генеральный директор — Владимир Нестеренко. Владельцами долей в уставном капитале (36,7 млн руб.) являются известный кубанский предприниматель и крупный землевладелец Геннадий Юфик (22,36%), его компаньон Андрей Иванов (22,33%) и Андрей Герцев (22,3%).

На конец 2024 года кредиторская задолженность агрофирмы составляла 72,8 млн руб., дебиторская — 1,2 млрд руб.

Дмитрий Михеенко

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