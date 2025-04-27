Татарстан вошел в число регионов России с самой доступной корзиной для пикника в сезон шашлыков. Соответствующие данные приводит Центр стратегических разработок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан стал лидером по доступности продуктов для пикника в сезон шашлыков

Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ Татарстан стал лидером по доступности продуктов для пикника в сезон шашлыков

Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ

Исследование охватило стоимость девяти видов шашлыка и корзины для пикника на восемь человек. Самыми дешевыми по цене оказались овощной шашлык из помидоров (945 руб.), шашлык из курицы (1195 руб.), белой рыбы (1312 руб.) и грибов (1433 руб.).

Корзина с продуктами для пикника стоит дешевле всего в Республике Татарстан и Белгородской области — 1796 руб. В Омской области она стоит 1806 руб., а в Республике Мордовия — 1813 руб.

Шашлык из свинины стоит в среднем 1646 руб., что на 4% дороже по сравнению с прошлым годом. Шашлык из сосисок или сарделек обойдется в 1856 руб., из говядины — в 3045 руб., а из баранины — в 3539 руб. Самым дорогим вариантом стал шашлык из красной рыбы — 4747 руб.

Влас Северин