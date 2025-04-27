28 апреля в Татарстане ожидается до -5 градусов и гололедица

В понедельник, 28 апреля, на территории Республики Татарстан ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, а также гололедица и понижение температуры до -5 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В Татарстане температура воздуха ночью составит от -5 до 0 градусов, на востоке региона — от 0 до +2 градусов. Днем воздух прогреется до +3...+8 градусов.

В Казани ночью прогнозируется переменная облачность с местами небольшими осадками в виде снега и мокрого снега. Температура составит от -2 до 0 градусов, местами возможно понижение до -4 градусов. Днем сохранится облачная погода с осадками, воздух прогреется до +4...+6 градусов. В городе также возможно образование гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы.

Влас Северин