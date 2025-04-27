«Амкар» потерял первые очки в чемпионате

В третьем туре чемпионата второй лиги дивизиона Б пермский «Амкар» на своем поле не сумел обыграть ФК «Оренбург-2». Игра завершилась со счетом 0:0.

После матча главный тренер ФК «Амкар-Пермь» Андрей Блажко отметил: «В целом, матч провели неплохо. У меня нет претензий к футболистам по самоотдаче, по желанию победить. Создали много моментов, но не смогли их реализовать. Что касается результата то он разочаровал. Для нас - это скорее поражение, для соперника - победа».

Напомним, что в предыдущих двух турах пермская футбольная команда одержала две победы с крупным счетом. «Амкар» сохранил за собой первое место в турнирной таблице.