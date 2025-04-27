Бывший пермский дилер потребовал купить ему новое жилье

Бывший владелец ГК «Уралавтоимпорт» Сергей Шаклеин обратился в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать замещающее жилье непригодным для проживания. Согласно материалам дела, бизнесмен требует от своего управляющего Ильи Зуйкина признать приобретенную в Добрянке квартиру площадью 60 кв. м для нужд должника, его супруги и сына непригодной для проживания и не соответствующей санитарным и техническим требованиям. По мнению дилера, управляющий должен приобрести ему нормальное жилье для проживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом по адресу: Добрянка, ул. Герцена, 40а, 2ГИС

Дом по адресу: Добрянка, ул. Герцена, 40а, 2ГИС



Согласно данным дела, речь идет о доме в Добрянке по адресу: ул. Герцена, 40а. Это так называемый «больничный дом» — ранее недостроенное здание районной больницы, отданное под строительство квартир для детей-сирот. Дом сдали в строй в 2017 году, однако менее чем через год новоселы выявили в нем массу нарушений. По итогам проверки следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Владельца фирмы-застройщика, экс-депутата Виктора Плюснина 14 февраля 2025 года суд признал виновным в отмывании денежных средств, полученных преступным путем, и мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что фигуранты дела похитили деньги при строительстве дома для детей-сирот в Добрянке, которым занималась компания «Дитранс-Строй».

Жилье в этом доме было куплено господину Шаклеину взамен проданного на торгах загородного комплекса — двух жилых домов (площадью 70 кв. м и 128 кв. м), земельного участка площадью 2244 кв. м., гаража, дома охраны, забора, скважины. В итоге все имущество было продано за 6,94 млн руб. Комплекс выкупил гендиректор пермского завода «Силур». Господин Шаклеин сначала отказывался передать ключи, но после продажи комплекса исполнил требование управляющего добровольно.

Сергей Шаклеин был признан банкротом в 2018 году, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о признании его несостоятельным подал один из пермских банков. В 2014–2015 годах банк выдал несколько кредитов на общую сумму 107 млн руб., заемщиком выступала одна из структур автохолдинга «УАИ» — ООО «Урал Моторс-Премиум». Господин Шаклеин являлся поручителем по этим кредитам.